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Вторник, 14 мая 2019, 09:18 мск

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Льготные авиабилеты собираются продавать через портал госуслуг

Льготные авиабилеты на субсидируемые маршруты собираются продавать через портал госуслуг. Возможность создания такой Минтранс РФ обсуждает с авиакомпаниями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в России субсидируются рейсы на Дальний Восток, в Крым, Калининград и ряд других межрегиональных направлений. В текущем году на эти цели из федеральной казны выделяется около 15 млрд рублей. Госсубсидии позволяют снизить стоимость билета в 2-3 раза.

Программа льготных авиаперевозок особенно актуальная для крымских направлений: только в майские праздники на полуостров прилетели около 68 тысяч человек, а стоимость перелета, несмотря на нулевую ставку НДС, по-прежнему остается одной из самых высоких. В текущем году правительство РФ выделило 570 миллионов рублей на субсидирование перелетов в Крым по 63 маршрутам.

Воспользоваться 50% скидкой на билет могут инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица; инвалиды с детства II и III групп; лица, сопровождающие детей-инвалидов; пенсионеры и молодые люди не старше 23 лет. С 2019 года в этот перечень включены многодетные родители.

Приобрести льготные билеты можно только в кассах, поэтому людям приходится выстаивать огромные очереди. Продажа через портал госуслуг существенно облегчить процесс оформления проездных документов. Но для этого придется не только доработать законодательство, но и сам портал, отмечают «Известия».

Поэтому введение новой системы возможно не раньше, чем через год.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 14.05.19

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