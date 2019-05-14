Дети в амфорах и обезглавленные люди: ученые отчитались о масштабных исследованиях в Крыму

Российские ученые отчитались о самых масштабных в истории Крыма археологических исследованиях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Институт археологии РАН опубликовал двухтомник «Крым-Таврида», посвященный результатам научных и спасательных раскопок, проведенных в 2017 – 2018 годах.

Издание рассказывает о памятниках широкого хронологического диапазона – от каменного века до Нового времени. Статьи сопровождаются множеством иллюстраций, многие из которых публикуются впервые.

«Впервые публикуются и материалы многих памятников. Конечно, в издании нашлось место знаковым памятникам, о которых уже много говорили и писали (Манитра, Госпитальный, Фронтовое-3, Городище 11 км, крепость Кермен-Бурун, мост времён Екатерины II и другие). Но есть и те, что пока неизвестны широкой публике», – сообщили в пресс-службе института.

В частности, речь идет о поселении Госпиталь 1. Оно находится в современной Керчи, недалеко от Госпитального кургана. Датируются оба памятника второй половиной IV – началом III в. до н.э. «Такая близость – и географическая, и хронологическая – исключение для греческого мира, –поясняют в ИА РАН. – Объяснить его могут другие находки: лошадей и коров (быков?), которых держали на поселении и, судя по костям, использовали в каких-то тяжёлых работах. Скорее всего, этими работами было строительство склепа и кургана, а открытое поселение – посёлок строителей».

В одной из статей подводятся итоги раскопок позднескифского поселения Фронтовое 2 (территория «Большого Севастополя»). Там открыты остатки 18 жилых сооружений, 11 детских погребений (в том числе в амфорах) и сотни хозяйственных и столбовых ям (всего 1700 объектов). Все они датируются I в. до н.э. – I в. н.э. Вероятно, в этом месте почти не использовали камень, поэтому не исключено, что Фронтовое 2 – пример одного из малоизученных типов поселений поздних скифов: селища.

Отдельна публикация посвящена коллективным погребениям обезглавленных людей. Их нашли в 2017 году на окраине Бахчисарая, в кургане на территории будущего Технопарка. В одном погребении-траншее обнаружили останки 38 человек – хаотично сброшенные, все без головы. В другую канаву бросили ещё 25 костяков.

«На костях есть следы множества травм, что позволяет реконструировать события, – говорят ученые. – Так, некоторые травмы могли быть получены в ближнем бою, другие – при попытке убежать, побеждённым отрубили головы. Неизвестная драма разыгралась, судя по находкам и радиоуглеродному датированию, в XIV-XV веках».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.05.19

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