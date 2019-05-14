На Украине обещали снизить цены на газ и… повышают

На Украине повысят цены на газ, вопреки обещаниям кабмина снизить стоимость топлива. Решение приняла компания «Нафтогаз Украины».

Цены увеличат сразу на 4,6% – до 8 тысяч 627 гривен за тысячу кубометров, сообщают «Украинские новости», напоминая, что правительство обещало не только не повышать цены, но и снизить с 1 мая на 3,54%.

Вместо этого стоимость голубого топлива собираются повысить с 1 июня.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 14.05.19

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