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Вторник, 14 мая 2019, 11:40 мск

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На Украине обещали снизить цены на газ и… повышают

На Украине повысят цены на газ, вопреки обещаниям кабмина снизить стоимость топлива. Решение приняла компания «Нафтогаз Украины».

Цены увеличат сразу на 4,6% – до 8 тысяч 627 гривен за тысячу кубометров, сообщают «Украинские новости», напоминая, что правительство обещало не только не повышать цены, но и снизить с 1 мая на 3,54%.

Вместо этого стоимость голубого топлива собираются повысить с 1 июня.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 14.05.19

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