Прокуратура заставила два санатория в Ялте убрать заборы с пляжей

Симферопольская природоохранная прокуратура вынесла предостережения руководителям двух ялтинских санаториев о недопустимости ограничения доступа к пляжам общего пользования. Об этом сообщает прокуратура Крыма. Претензии возникли к администрациям санаториев «Белоруссия» и «Мисхор», которые незаконно присвоили общедоступные пляжи.

В ходе проведенной надзорным ведомством проверки установлено, что пляжи санаториев «Белоруссия» и «Мисхор» в Ялте по периметру огорожены забором и оборудованы табличками «Лечебный пляж». Таким образом, администрации курортных объектов перекрыли доступ на прибрежную территорию всем желающим, а только отдыхающим в санаториях. Однако, как выяснила прокуратура, статус «Лечебный пляж» водным зонам отдыха не присвоен, и потому они должны быть общедоступными.

В надзорном ведомстве добавили, что природоохранный прокурор объявил руководителям санаториев предостережения о недопустимости нарушения закона из-за надписей «Лечебный пляж», которые дезориентируют граждан.

После вмешательства прокуратуры таблички «Лечебный пляж» удалены. Доступ на пляжи открыт для всех желающих, отмечается в сообщении ведомства.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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