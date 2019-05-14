Аксенов: Условия льготной ипотеки в Крыму заведомо невыполнимы

Условия ипотеки в Крыму неподъемны для молодежи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодым семьям, решившим приобрести жилье предоставляются льготные условия: ставка по кредиту составляет всего 6% годовых. Правда, основное требование, – сообщила министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская, . – средний доход отца должен быть не меньше 50 тысяч рублей в месяц. Для большинства крымчан это нереально.

В итоге за минувший год ипотеку на таких условиях оформили всего 40 семей.

«Заведомо невыполнимые условия, – констатировал глава Крыма Сергей Аксенов. – Для молодого специалиста 17 тысяч – это потолок».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.05.19

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