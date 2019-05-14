«Нет, нет, нет»: российскую звезду украинского сериала перепугал вопрос о Крыме

Российский актёр театра и кино Никита Панфилов едва не потерял дар речи, когда его спросили о возможном посещении Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», конфуз произошёл во время интервью артиста Федеральному агентству новостей.

Панфилов рассказывал корреспонденту о своих последних работах. Речь зашла о пятом сезоне телесериала «Пёс», который снимается на Украине с участием местных актёров.

«А что насчёт другого сериала, который тоже показывал телеканал НТВ? Планируется ли продолжение «Пса»?», – спросил журналист.

«По крайней мере, в планах такое есть, а когда будет – неизвестно. Пока ещё съемки не начали», – уточнил Панфилов.

Далее актёр пожаловался на то, какие трудности ему приходится испытывать при пересечении украинской границы.

«А вас вообще легко пускают на Украину? Ведь многие российские артисты, музыканты, актёры включены там в так называемый чёрный список… У вас, значит, таких проблем нет?», – поинтересовался корреспондент издания.

«Ну, проверяют, конечно. Поэтому тоже долго. Всё упирается во время.

– Получается, что в Крыму вы после 2014 года ещё не были (иначе на Украину уже было бы не попасть)?

– Нет, нет, нет.

– А хотелось бы туда съездить – хотя бы отдохнуть или просто посмотреть там на что-нибудь?

– Да пока нет», – поспешил завершить беседу Панфилов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.05.19

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