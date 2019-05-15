52 тыс слонов, 5 млн авто и кит возрастом 10 млн лет: Крымский мост отмечает первую годовщину

С момента открытия массового автомобильного движения по Крымскому мосту прошел ровно год. За это время владельцы автомобилей сэкономили 16 млрд рублей: за проезд по мосту плата не взимается, в то время как паромные перевозки обходились в 1,5 – 19,5 тысячи рублей в зависимости от автомобиля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за год по мосту проехали 5 млн автомобилей, включая 500 тыс грузовиков и 60 тыс автобусов. Отметим, что по итогам первых трех с поливной месяцев работы моста сообщалось о 2 млн автомобилей, воспользовавшихся транспортным переходом.

Об общем числе ДТП не сообщается. Известно, что первая авария произошла 1 июня, а наиболее массовым стало ДТП в ночь на 14 ноября, когда мост обледенел, а многие водители решили пересечь Керченский пролив на летней резине.

Напомним, 595 опор держат 260 тысяч тонн металлоконструкций пролетов (это 36 Эйфелевых башен или 52 тысячи взрослых слонов ).

Один железнодорожный пролет весит более 500 тонн, то есть он тяжелее Международной космической станции (МКС); самые глубокие сваи погружены до 105-метровой глубины (это высота 35-этажного дома); 10 тысяч тонн – вес двух арочных пролетов (это вес 400 пустых самосвалов КАМАЗ); 227 метров – длина каждой арки (длина двух футбольных полей); суммарно 120 часов (пять суток) длилась морская операция по транспортировке и установке двух арок на опоры; более 700 взрывоопасных предметов обезвредили саперы на месте будущей стройки; 1 миллион находок сделали археологи в ходе подготовки территории к строительству моста и подходов; около 10 миллионов лет окаменевшим останкам древнего кита, найденным археологами на месте будущего ж/д подхода к мосту.

Общая стоимость моста оценивается в 228 млрд рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.05.19

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