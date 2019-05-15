Обещанные отставки: уволен заместитель главы Керчи

В Керчи ушел в отставку заместитель главы администрации Евгений Адаменко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня город инспектирует глава РК Сергей Аксенов. Предварительная проверка показала, что 50% поручений, данных местной администрации республиканскими властями, не выполнено.

Начиная серию объездов муниципалитетов Аксенов в очередной раз анонсировал череду отставок. Официально Адаменко уволен не по статье: он написал заявление по собственному желанию.

Претензий администрации Керчи высказано много. Основные проблемы – в сфере ЖКХ. В ходе совещания выяснилось, что ушел в отставку и руководитель МУП «Жилсервис – Керчь»: жители обслуживаемых домов сообщили, что в течение 2 месяцев управляющая компания не проводила на вверенной территории никаких работ.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 15.05.19

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