Крымчане даже после смерти остаются заложниками коррупционных схем

Жители Крыма остаются заложниками коррупционных схем даже после смерти – получить справки об их кончине близкие могут только после заключения договора на погребение с определенной фирмой.

Прейскуранты в Крыму стартуют от 15 тысяч – в зависимости от места и выбранного способа захоронения: например, в Ялте погребение обойдется не менее чем в 30 тысяч. Кремация стоит дешевле – около 20 тыс, учитывая транспортировку к крематорию в Симферопольский район.

Монополистом на рынке похоронных услуг в Ялте является ООО «Ялтинская похоронная компания», созданное городской администрацией, работающее в связке с МБУ «Ритуал», которое занимается захоронением на местных кладбищах.

Когда человек умирает, сотрудники похоронных компаний могут приехать в дом к усопшему быстрее полиции. Но, как правило, службы, вызванные зафиксировать смерть, либо оставляют родственникам визитки похоронной компании, либо сообщают контакты семьи похоронщикам.

«Так услуги продвигают многие, в том числе и «Ялтинская похоронная компания», – цитируют «Примечаниям» предпринимателя Михаила Ремезов, пытавшегося построить в Ялте крематорий. – Я обращался в полицию, так как это нарушение законодательства, но реакции от правоохранителей не последовало».

«Схемы продажи информации применяются по всей стране, а нагрузка ложится на плечи родственников, так как сумма за подгон клиента включена в расценки на похоронные товары и услуги», – говорит Ремез. – Это приводит к навязыванию услуг населению, монополизации рынка и к отсутствию предпосылок для развития материально-технической базы отрасли.

В Крыму нет прощальных залов, похоронных домов, а все ритуальные машины оснащены только двумя табуретами, служащими подиумом для прощания родственников прямо у моргов или у подъездов жилых домов.

Для получения места под захоронение граждане вынуждены обращаться в МБУ «Ритуал», а там говорят, что сначала надо заказать товар в ООО «Ялтинская похоронная компания».

Кстати, частные компании используют аналогичные схемы: например, жители Ливадии жалуются, что в морге ливадийской больницы не выдают справку о смерти без предъявления договора об услугах с определенным агентством.

Ремез утверждает, что один из сотрудников морга является родственником руководителя компании, один из сотрудников морга приходится сыном предпринимательнице, занимающейся организацией похорон.

В Алуште из-за нехватки земли хоронят уже в руслах рек, во время дождей кладбище подтапливает, посещение кладбищ алуштинцам ограничили. Более того, их фактически лишили возможности самим ухаживать за могилами: любые ремонтные работы, замена памятников, оградок и так далее проводятся только в рамках договора с определенной компанией.

А местные священнослужители всеми способами отговаривают паству от идеи кремировать тела усопших, хотя РПЦ кремацию не запрещает.

В Симферополе преимуществом на рынке ритуальных услуг обладает муниципальное предприятие «Горритуал»: на кладбище не пускают катафалки других компаний, все работы на самом кладбище выполняются только силами сотрудников этого предприятия. «Если другой участник рынка получил заказ, то довезти покойного он имеет право только до ворот кладбища, а далее его перегружают в машину «Горритуала». В итоге людям приходится оплачивать услуги сразу нескольких компаний», – говорит Ремез.

Захоронением одиноких людей занимаются специализированные службы, получающие компенсацию от государства в размере около 6 тысяч рублей. «Судя по местным расценкам, эти фирмы попросту работают в убыток: на ЮБК за эти деньги даже могилу копать не будут. Но похоронщики борются друг с другом даже за тела безродных, – отмечают «Примечания». – Выходит, себестоимость погребения в регионе – ниже 6 тысяч? Насколько же высок уровень рентабельности в похоронном бизнесе?»

В текущем году Госдума должна рассмотреть новый закон «О похоронном деле». Сейчас ритуальные услуги могут оказывать все желающие. По новому закону на рынке останутся лишь компании, внесенные в отдельные муниципальные реестры. Из списков должны исключаться организации, на которые будут поступать жалобы от клиентов. Контролировать реестры будут все те же местные власти.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.05.19

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