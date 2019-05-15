Крым вошел в число лидеров по нарушению бюджетного законодательства

Крым вошел в пятерку лидеров по нарушению бюджетного законодательства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2018 году выявлено более 257 тысяч подобных правонарушений. К дисциплинарной ответственности привлечено свыше 50,5 тыс должностных лиц, к административной – почти 15 тыс человек. Возбуждено около 2 тыс уголовных дел.

На первое место вышел Краснодарский край, где возбуждено 78 уголовных дел. На втором и третьем месте Москва (65) и Рязанская область (58).

Крым занимает 4 место: в республике возбуждено 50 уголовных дел, связанных с нарушением бюджетного законодательства.

Наиболее распространённые правонарушения в этой области – хищение бюджетных средств, мошенничество, служебный подлог, халатность, сообщили в Генпрокуратуре России.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 15.05.19

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