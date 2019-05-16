Саудовская Аравия признала крымчан гражданами России

Саудовская Аравия де-факто признала Крым российским: визы для посещения этого королевства мусульманами полуострова оформляются в Москве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», визы крымчане получают для совершения хаджа – посещения священных мест ислама в Мекке и Медине. Очередной начнется 23 июля. Ожидается, что в хадж отправятся 600 крымчан, половина из них документы уже оформила.

В ДУМК сообщили: несмотря на то, что Эр-Рияд официально не признает Крым российским, визы оформляются без участия дипведомств в Киеве.

«В Москве получали, причем тут Киев. Наш крымский оператор «АВН-тур» и Духовное управление мусульман Крыма входят в состав российской хадж-миссии», – цитируют представителей ДУМК «Известия».

В посольстве Саудовской Аравии подтверждают: визы крымчанам предоставляются как гражданам РФ.

Издание отмечает: помимо Саудовской Аравии визы крымчанам предоставляют и другие московские посольства, ранее высказавшиеся против российского суверенитета над этой территорией.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.05.19

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