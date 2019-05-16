Обратной дороги нет: в Европе охарактеризовали ситуацию с Крымом

В ситуации с Крымом обратной дороги нет – об этом заявил глава комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23 мая начинаются выборы в Европарламент. По словам Бизе, новое руководство ЕС должно интенсифицировать отношения с Россией, но движение должно быть с обеих сторон. От Москвы ждут урегулирования конфликта с Киевом: «Мы были разочарованы позицией России по Украине, поскольку, на наш взгляд, тогда имели место нарушения международных норм, – цитируют Бизе «Известия». – Но даже несмотря на это, я всегда был сторонником того, чтобы продолжать говорить и торговать с РФ. На уровне сената я уже говорил, что не поддерживаю санкции, и мы приняли соответствующие резолюции на этот счет. Вместе с тем мне бы также хотелось, чтобы Россия делала шаги в сторону урегулирования кризиса на Украине. Все прекрасно понимают, что в ситуации с Крымом обратной дороги нет. Однако это не значит, что мы одобряем такое положение вещей».

Что же касается нового президента Украины Владимира Зеленского, то, по мнению Бизе, ему в первую очередь необходимо достичь большего прогресса в борьбе с коррупцией, создать правовое государство и добиться решения проблемы Донбасса.

«В достижении этих целей Евросоюз и Франция будут на стороне нового президента. Но вместе с тем хотелось бы знать, каких подходов планирует придерживаться Владимир Зеленский. Что касается Франции, то она твердо намерена и дальше участвовать в Минских договоренностях, выполняя роль своего рода посредника», – заявил Бизе.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 16.05.19

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