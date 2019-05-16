Реставрация одного из символов Крыма вылилась в уголовное дело

Реставрация символа Керчи – Митридатской лестницы вылилась в уголовное дело. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», реконструкция проблемного участка проводилась в середине 1970-х годов, но так и не была завершена. Власти Украины на работы деньги не выделяли. В 2015 году часть Митридатской лестницы обрушилась.

В 2016 году объект посетили президент России Владимир Путин и глава российского правительства Дмитрий Медведев, поручившие привести достопримечательность в порядок. Общая сумма, выделенная из федерального бюджета на реставрацию, составила более 1 миллиарда рублей. Летом 2017 года Путин обратил внимание главы Крыма на необходимость ускорить работы, посетовав, что разработка проектно-сметной документации потребовала много времени.

В сентябре 2018 года в правительстве сообщили о временном отстранении от должности первого замглавы Госкомнаследия Крыма Александра Диденко, после того как было выявлено отставание от графика работ, а также возникло подозрение о нерациональном использовании более 167 миллионов рублей.

«Там материал на уголовное дело по предыдущим работам, которые сделаны в 2017-2018 годах, – сообщил Аксенов. – К сожалению, там федеральный подрядчик. Там и должностные лица комитета по культурному наследию опрашиваются по целесообразности проведения укрепительных работ. Были нарушения в части проектной документации».

По словам главы Крыма новая реставрация Большой и Малой Митридатских лестниц должна начаться в июне.

Согласно утвержденному Крымским филиалом Госэкспертизы проекту, предполагается демонтировать облицовку первого и второго ярусов, очистить лестницы и примыкающие территории от растений, восстановление фундаментов, кладки, помещений второго яруса, переустройство четвертого яруса лестницы. Кроме того, планируется сделать ограждения первого, второго и третьего ярусов в соответствии с общими архитектурно-декоративными решениями, реставрировать скульптуры грифонов и бетонные вазы.

Площадь Большой Митридатской лестницы составляет 3 тыс 549 квадратных метров, Малой – 379,4 квадратных метра.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.05.19

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