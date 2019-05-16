Заключенного избили до смерти в симферопольском СИЗО

В СИЗО-1 в Симферополе заключенный избил до смерти сокамерника. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает управление Следственного комитета по Крыму.

По информации следствия, инцидент произошел в конце апреля. Пострадавший в ходе конфликта с другим заключенным получил многочисленные травмы тела и головы. Мужчину доставили в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6, где он вскоре умер. По факту гибели заключенного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности повлекшего смерть потерпевшего).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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