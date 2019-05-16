В Крыму запретили жечь костры, курить и пускать фейерверки

В Крыму запрещено жечь костры и запускать фейерверки: режим чрезвычайной пожарной опасности продлили до конца недели.

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16-19 мая в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность, – сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК. – В связи с этим запрещено:

• разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов: в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой и т.п., а также оставлять открытый огонь без присмотра;

• курить, бросать горящие спички, окурки;

• использовать пиротехнические изделия;

• оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;

• заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

• запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на единый телефон пожарных и спасателей «101».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.05.19

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