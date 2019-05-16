Закон об уничтожении русского языка оспорят в Конституционном суде Украины

Юристы украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» оспорят закон о тотальной украинизации в конституционном суде страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил основатель и глава партии, депутат Верховной Рады Юрий Бойко.

Таким образом оппозиционная политическая сила ответила на подписанный вчера действующим президентом Порошенко закон, который ранее был принят националистическим большинством украинского парламента.

«Этот антиконституционный, антигуманный и противоречащий всем международным правовым нормам закон недолго будет портить жизнь людям. Мы готовим обращение в Конституционный суд на предмет рассмотрения закона о языке как противоречащего Конституции Украины и международному праву.

А на предстоящих выборах нашей ключевой задачей станут и отмена этого закона, и пересмотр всех репрессивных актов, которые за пять лет наплодил режим Порошенко», – заявил Бойко, которого цитирует пресс-служба «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Политик назвал закон грубо ущемляющим права русскоязычных.

«Этим шагом уходящий режим попытался сделать невозможным использование родного языка русскоязычными гражданами и представителями других национальных общин», – подчеркнул Бойко.

Напомним, ранее со своей должности был снят глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук. В инициировании отставки обвиняют Петра Порошенко.

«Сегодня состоялся антиконституционный переворот в Конституционном Суде Украины и захват государственной власти со стороны лиц, которые занимали должности судей Конституционного Суда Украины, – написал Шевчук в соцсетях. – Судьи главного конституционного органа государства, которые присягали народу Украины, сами совершили тяжкое уголовное преступление, связанное с свержением конституционного строя. Переворот произошел в спешке, с грубыми и вопиющими нарушениями Конституции Украины, закона Украины «О Конституционном Суде», регламента Конституционного Суда Украины. Безусловно, что за этим преступлением стоит главный выгодоприобретатель Порошенко, который прикладывает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными институтами».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.05.19

Москва ждёт переговорщиков от Зеленского по транзиту газа. / Украинцы устали и готовы отпустить Донбасс. / Президент РФ пообещал открыть железнодорожное сообщение с Крымом с опережением графика. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»