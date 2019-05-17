Порядок в Керчи обеспечивают заключенные

В Керчи к уборке улиц привлекают заключенных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городе отмечается острая нехватка дворников. Чтобы обеспечить своевременную уборку городских территорий, необходимо 160 человек.

Но, по словам главы Керчи Сергея Бороздина, желающих мести улицы и собирать мусор за 20 тысяч рублей в месяц не находится. Отметим, что по официальным данным, средняя зарплата в городе составляет около 30 тысяч рублей.

Чтобы хоть как-то решить проблему дефицита, чиновники договорились с местным управлением ФСИН: за счет заключенных удается закрыть 8 – 10 вакансий.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 17.05.19

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