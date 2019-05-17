Крым не может выполнить один из важнейших показателей федеральной программы

Крым не может выполнить один из важнейших показателей ФЦП – рождаемость, вместо того, чтобы расти, падает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках федерального проекта «Демография» коэффициент рождаемости на одну женщину в ближайшие 5 лет должен увеличиться до 1,758, а к 2030 году – до 2.

Сегодня установленные проектом темпы не соблюдаются ни в одном регионе России. Например, в Крыму базовый показатель рождаемости в 2018 году составлял 1,635, а в реальности, согласно предварительной статистике, – 1, 631. В 2019 году базовый показатель (1,648) выполнить тоже вряд ли удастся.

Если в прошлом году в Крыму родилось 20 тысяч 266 детей, то в текущем для достижения базового показателя должно родиться не менее 20 тысяч. Но по данным на 24 апреля родились 5 тыс 613 человек, что на 404 ребенка меньше аналогичного прошлогоднего периода. И по информации органов здравоохранения до конца года планируется рождение еще 13 тысяч 161 малыша.

Среди основных причин сокращения рождаемости – резкое снижение числа женщин фертильного возраста (25 – 34 года) – на 2 тыс 700 ежегодно. И неудовлетворительное финансовое положение молодых семей. Например, раньше первого ребенка большинство женщин рожало до 25 лет, то теперь срок появления первенца отодвинулся к 29 годам. При этом в 2018 году 40% крымских семей, в которых родились первые дети, обратились за социальной поддержкой.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.05.19

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