В пяти городах Крыма зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферы

В пяти городах Крыма в апреле зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферы.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Армянске превышение ПДК наблюдалось по четырем показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота, фтористому водороду.

В воздухе Керчи было больше нормы диоксида азота.

В Красноперекопске загрязнение атмосферного воздуха города наблюдалось по пяти показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота, диоксиду серы, хлористому водороду. В Севастополе в воздухе было слишком много пыли. В Симферополе, помимо пыли, жизнь горожан отравлял оксид углерода.

В Ялте превышение ПДК установлено по взвешенным веществам и диоксиду азота, при этом общий уровень загрязнения атмосферы характеризуется как низкий.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.05.19

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