Чужие здесь не ходят: до крымских чиновников не могут добраться даже депутаты

Уровень недоступности крымских чиновников переходит все границы – на невозможность попасть на прием жалуются не только рядовые граждане, но и депутаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуацию в очередной раз обсуждали на выездном совещании в Керчи в минувшую среду. Один из депутатов сообщил, что он не может дозвониться до главы города – тот просто не берет трубку. «А замы говорят, что я, оказывается, должен записаться к ним на прием».

«Депутат должен записаться на прием?! – изумился глава Крыма Сергей Аксенов. – Это что-то новое!»

В администрации Керчи претензии отвергают и заявляют, что в любой момент к любому чиновнику можно попасть без записи.

«Я не возражаю, – ответил крымский премьер, – Но мне в Фейсбук прислали сообщение, что женщину выгнали из приемной главы. Она пришла по своему вопросу, а ее замы вытолкали». Керчинские чиновники назвали эту историю постановкой: «У нас никого просто так не выгоняют: тот человек пришел к главе решать проблемы, которые он долен был решить с Крымэкоресурсом…» «Отфутболивать граждан легче всего. Глава отвечает за всех – не зависимо от того, голосуют за него граждане или нет», – отрезал крымский премьер.

Но тут же выяснилось, что и к самому Аксенову доступ закрыт – даже его советникам.

Жительница Керчи напомнила главе Крыма, что является одной из тех внештатных советников, с которыми он в октябре обсуждал тарифную политику: «Мы вам донесли всю ситуация, где есть коррупционные схемы. Вы поручили создать межотраслевую рабочую группу, мы в этой группе отработали, составил протокол разногласий, и я весь апрель просила с вами встретиться, – сообщила женщина. – Мне встречи с вами не дают. Юрий Михайлович (Гоцанюк – виц-премьер РК – прим НД) был, Бороздин (глава Керчи – прим НД) обещал, что протокол заседания ляжет вам на стол. Донесли до вас документ?» «Нет», – ответил Аксенов.

Позже выяснилось, что в курс дела главу Крыма все же ввели, но как-то странно: «Мы получили анализ финнадзора на 130 листов. Я осведомлена, что глава финнадозра донес до вас информацию, – сообщила керчанка. – Гоцанюк должен был познакомить вас с протоколом разногласий…» «По разногласиям – нет. Мне сказали, что проверили, и часть информации не подтвердилась», – признал премьер.

Настойчивость внештатного советника достигла цели: Аксенов пообещал встретиться с общественницей в понедельник и даже прислать за ней из Симферополя в Керчь в машину. Разбираться со своими подчиненными, не донесшими до него полную информацию, глава Крыма прилюдно разбираться не стал.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.05.19

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