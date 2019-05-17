У Порошенко заявляют о договоренности с ЕС продлить антироссийские санкции

Петр Порошенко, срок президентских полномочий которого истекает 20 мая, успел договориться с ЕС о продлении антироссийских санкций. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил заместитель руководителя администрации президента Украины Константин Елисеев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», переговоры велись 13 и 14 мая во время визита Порошенко в Брюссель. Объявить о продлении санкций еще на полгода должны в июне.

При этом Елисеев отметил, что гарантировать продление санкций никто не может, но «удалось достичь принципиальной договоренности». Дальнейшие решения будут «зависеть от дипломатии и внешней политики, дипломатического мастерства и президента, и министра», – цитирует чиновника РИА «Новости».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.05.19

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