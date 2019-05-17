В Ялте переполох, с улиц исчезли торговцы

Ялтинцы отмечают чудесные и практически мгновенные изменения в облике города: с улиц исчезли многочисленные торговцы – еще днем они были, а к вечеру не осталось никого.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Ялте должно состояться выездное совещание Совета министров РК. Проверяющие прибыли в город накануне. 15 мая после аналогичной инспекции в Керчи ушли в отставку замглавы города, начальник управления ЖКХ и глава коммунального МУПа. Ялтинским чиновникам глава РК Сергей Аксенов тоже обещал «расстройства».

Угрозы, похоже, подействовали: «Свершилось чудо. Весь город в раз очистился от незаконной выносной торговли. То, что не могло закрыться годами, сегодня по волшебной команде было закрыто, – пишут горожане в соцсетях. – Завтра в Ялту приедет Аксенов. А после его отъезда карета опять превратится в тыкву???? Кто этот волшебник, который очисти город?»

Впрочем, чудесные превращения понравились не всем: «Они особо никому не мешали, лучше бы машины, припаркованные на проезжей части, разогнали».

Многие ялтинцы в чудеса вообще не верят: «Это все временно... Эти точки закрыть невозможно. На самом деле после их трудового дня остаются кучи ящиков, мусора, стаканчиков, окурков, пакетов.... Лично меня уже задолбали эти чудо-торговцы, нет на них управы, а что касается качества продукции, которую они продают, – это большой знак вопроса. Почаще бы кто-нибудь приезжал, возможно город стал бы чище!»

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 17.05.19

С вымогательством в больницах Севастополя будет разбираться федеральное правительство. / У Порошенко заявляют о договоренности с ЕС продлить антироссийские санкции. / «Даже грустно»: Украина прощается с Климкиным. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»