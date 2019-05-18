Тотальный аудит: Зеленский хочет понять, что осталось от Украины

Команда избранного президента Владимира Зеленского проведёт полный аудит украинского государства, включая перепись населения и состояние всей инфраструктуры.

Кроме того, в штабе Зеленского желают знать, что осталось в государственной казне. Аудит пройдёт в первые сто дней президентства шоумена.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил главный идеолог Зеленского Руслан Стефанчук.

«Вопрос (о переписи населения) у нас стоит одним из первых. Потому что мы начали с того, что на сегодня никто не понимает, что в государстве, и кто в государстве. Для того чтобы делать какие-либо преобразования, мы должны знать человеческий, финансовый и временной ресурс... То, чем мы займемся в первые 100 дней, – это объявление аудита государства, мы должны понять, в каком состоянии сегодня переходит к нам государство», – объявил Стефанчук.

Идеолог Зеленского добавил также, что будут выявлены все лица, незаконно получающие государственные субсидии.

«Это же не нормально, что мы даже не знаем не только сколько людей, а сколько людей имеют какой-то правовой статус, потому что если вы заглянете в любую областную администрацию, вы увидите, что там половина людей, которые имеют инвалидность второй группы, чернобыльцы, так далее – люди, которые никогда там не были», – негодует Стефанчук.

К аудиту, кроме украинских специалистов, будут привлечены и западные компании.

Напомним, согласно официальным данным, в стране проживают около 35,6 миллионов человек, имеющих право голоса, а количество всего населения менее 42 миллионов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.05.19

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