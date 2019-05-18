В воскресенье на Крым обрушится шквал с ливнями и градом

Полуостров Крым в ближайшие сутки ожидает резкое ухудшение погодных условий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает региональное управление МЧС.

«Как сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 19 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с», – говорится на сайте ведомства.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям настоятельно просят граждан соблюдать меры безопасности при шквалистом ветре и без необходимости не покидать свои дома и квартиры.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.05.19

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