В Крыму объявили предупреждение о пожарах

Крымское управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности в регионе с 20 по 23 мая из-за сухой погоды.

По данным ведомства, высокая пожароопасность прогнозируется на южном берегу Крыма.

В связи с этим на полуострове введен запрет на разведение костров, использованием мангалов и других приспособлений с открытым огнем в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой. Кроме того, запрещено бросать горящие спички, окурки, использовать пиротехнику.

Также спасатели просят не оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, а также не выжигать траву под деревьями и на полянах.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, на ЮБК в ближайшие дни ожидается от 21 до 23 градусов тепла. Дожди вероятны только 21 мая.

Симферополь, служба информации РИА «Новости»

Симферополь. Другие новости 20.05.19

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