Глава МВД Крыма написал заявление об отставке

Министр внутренних дел по Республикке Крым генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров ушёл в отпуск, написав заявление об отставке.

Информацию, распространённую крымскими СМИ, подтвердил РИА «Новый День» источник в региональном правительстве.

В данный момент обязанности главы МВД республики исполняет его заместитель, генерал-майор полиции Павел Каранда.

Торубаров был назначен министром МВД Крыма указом президента РФ в августе 2018 года.

Уроженец города Котовска Одесской области Олег Торубаров до назначения в Крым пять лет руководил Главным управлением МВД России по Алтайскому краю.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.05.19

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