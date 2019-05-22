На Крым надвигаются ливни с градом и шквалистым ветром

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, града и шквалистого ветра, сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, в среду, 22 мая, на полуострове ожидается резкое ухудшение погоды. На регион местами обрушатся сильные ливни, грозы и град. При этом порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Непогоду в Крым принесет циклон из Атлантики.

В республиканском главке МЧС просят граждан соблюдать меры безопасности и по возможности не покидать свои дома и квартиры. Автомобилистов призывают воздержаться от поездок по городу при ливнях и шквалистом ветре.

По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в среду температура воздуха в Симферополе составит 22-24 градусов, в Севастополе – 20-22 градусов, на Южном побережье Крыма – 24-26 градусов. Везде пройдут кратковременные дожди с грозами. На ЮБК ожидается сильный ливень с градом.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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