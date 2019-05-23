Трассу «Таврида» покроют связью 3G

Строящаяся в Крыму федеральная трасса «Таврида» будет обеспечена 3G-связью на всём протяжении.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава крупнейшего на полуострове оператора «К-Телеком» Владимир Зайцев.

«Мы смотрим в перспективу. Посмотрели план «Тавриды». Фактически «Таврида» с точки зрения 2G покрыта, а вот с точки зрения 3G у нас намечен ряд позиций, которые необходимо будет строить. Позиции тяжелые, потому что зачастую это просто чистое поле, никакой инфраструктуры, энергетики нет», – цитирует Зайцева РИА Новости.

Зайцев также добавил, что работы по улучшению связи ведутся и на Крымском мосту.

Напомним, сегодня глава минтранса Крыма Сергей Карпов неожиданно заявил, что малоопытным водителям лучше избегать поездок по строящейся федеральной трассе «Таврида» и вместо неё пользоваться старой дорогой Феодосия – Симферополь.

По словам чиновника, некоторые автомобилисты устают и не справляются с управлением на «Тавриде», где продолжаются строительные работы, что приводит к серьезным авариям.

Комментируя данный призыв, глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин отметил, что в правилах дорожного движения нет определения «водитель-новичок».

Как сообщал «Новый День», строителям осталось достроить менее сорока процентов федеральной трассы «Таврида».

Об этом во время осмотра большой дорожной развязки под Симферополем заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

«Общая готовность объекта составляет более 60%», – доложил чиновник.

Крым. Другие новости 23.05.19

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