На Крым идет шторм с сильными ливнями, градом и шквалом

Крымское управление МЧС предупредило о резком ухудшении погоды на полуострове с вечера 24 мая. Шторм с ливнями, градом и шквалом будет бушевать на полуострове два дня.

Согласно прогнозу метеорологов, с вечера 24 мая, 25 и 26 мая в регионе ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер с порывами 15-20 м/с.

В связи с непогодой спасатели призывают жителей и гостей полуострова по возможности воздержаться от поездок и оставаться в квартире или на работе. Если этого не избежать, в МЧС рекомендуют не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, а постараться укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если ливень застал в автомобиле, нужно не пытаться преодолеть подтопленные участки, а остановиться в крайнем правом ряду или на обочине, чтобы переждать непогоду, но предварительно включить аварийные огни.

Кроме того, в МЧС советуют закрепить слабые конструкции на своих дворах, закрыть окна и балконы, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и ЛЭП.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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