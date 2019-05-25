Киев признал очевидное: без торговли с Москвой не выжить

Украина больше не в состоянии продолжать политику торговых ограничений во взаимоотношениях с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое заявление в эфире украинского телевидения сделал представитель президента Зеленского в кабинете министров Украины Андрей Герус, отвечая на вопрос, может ли Киев прекратить все экономические отношения с Москвой.

«Я думаю, что не может», – признал Герус и сослался на тезис о «глобальном мире», не уточнив, что Россия как была, так и осталась главным экономическим партнёром Украины, и не только в поставках энергоресурсов.

«Есть некоторые отрасли, особенно энергетика, энергоносители, где действительно большой процент поставок из России и более того, если мы нефтепродукты берем из Белоруссии, из Прибалтики или даже из Польши, все равно эти продукты изготовлены из российской нефти. Мы живем в глобальном мире, и остановить одновременно экономические отношения нереально и невозможно», – цитирует представителя Зеленского ТАСС.

Напомним, после подписания Киевом соглашения об ассоциации с ЕС, Россия приостановила действие договора о свободной торговле с Украиной.

Вслед за присоединением Украины к западным антироссийским санкциям, Москва распространила на Киев ответные ограничительные меры.

Позже киевский режим ввёл целый ряд собственных торговых санкций против России.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.05.19

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