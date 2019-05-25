Источники: Порошенко удаётся сорвать досрочные выборы в Верховную Раду

Досрочные выборы в Верховную Раду уже точно не состоятся в намеченные командой президента Владимира Зеленского сроки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке сообщил беглый украинский депутат Александр Онищенко, в недавнем прошлом специалист по скупке депутатских голосов в парламенте «Незалежной».

«Наш источник сообщает, что в кулуарах уже точно известно, что выборы не состоятся 21 июля и даже 28 июля их не будет. Вопрос решается хотя бы на первые числа августа, но и это будет саботировать старая власть и её чиновники», – сообщает Онищенко.

По данным депутата, экс-президент Порошенко, крайне заинтересованный в отсрочке выборов, выделил огромные средства на «обработку» парламентариев.

«Порошенко стал тратить деньги на скупку депутатов ВР, мелких партий, активистов, чиновников и тд. Наш источник сказал, что за 4,5 лет ВР они столько не получали ($) от Порошенко, сколько за эти 2 недели. Расчёт прост: саботировать решение о проведении выборов, выставив Зе (Зеленского – прим. «НД») «профаном», тянуть процесс до осени, для ослабления рейтинга нового президента. Атаковать его будут как националисты так и пророссийские силы, как мы уже писали ранее», – поделился сведениями Онищенко.

Напомним, 20 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, объявил о роспуске Верховной Рады и предложил правительству страны уйти в отставку.

«Я распускаю Верховную Раду. Слава Украине!» – такими словами Зеленский закончил свою инаугурационную речь.

Позже парламентская фракция «Народный фронт» подписала представление в Конституционный суд Украины с требованием рассмотреть на соответствие основному закону указ нового президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

Кроме того, экс-президент Пётр Порошенко обвинил Владимира Зеленского в нарушении основного закона страны.

Бывший глава государства заявил, что Зеленский не имел права по конституции распускать парламент.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.05.19

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