«Не так сидишь, не так свистишь…» В Крыму решили разработать кодекс поведения туристов

В Крыму предложили разработать кодекс поведения туристов. Причем для каждой категории курортов должен быть свой свод правил. «Для того чтобы индустрия туризма у нас работала, надо зонировать и определять четкие правила, что можно позволить себе в той или иной зоне», – заявила психолог Юлия Евдокимова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», определить, где гости полуострова могут гулять в купальниках, где в спортивной одежде, а где не обойтись без вечернего платья и смокинга, должны сами крымчане.

«В Крыму явно выражен феномен, когда мы встречаем гостей, вроде бы ждем их, но при этом высказываем массу претензий к их поведению или внешнему виду. Необходимо опросить наших жителей, что больше всего им не нравится в поведении отдыхающих, провести исследования, –цитирует автора идеи РИА «Новости». – Чем больше мы предоставим возможностей, тем лучше. Думаю, мы пойдем по пути Китая, который ежегодно выпускает около 80 тысяч брошюр, где четко прописаны правила, как себя вести гостям тех или иных китайских городов. Если люди подключатся, можно составить необидные ни для кого, но в то же время целесообразные правила этикета для Алушты, Ялты, Евпатории, для дикого пляжа или пляжа общего пользования».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.05.19

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