Конфликт с Россией обходится дорого – очередной «ценник» украинских чиновников

Украина осталась без значительной прибыли из-за конфликта с Россией: потерян не только огромный рынок сбыта для украинской продукции и нарушены важные экономические связи, но и транзит из Китая в Европу. Об этом заявил бывший глава Минтранса Украины Евгений Червоненко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», китайские поезда должны были пойти через страну еще в 2014 году, но случился государственный переворот, начался конфликт с Россией и поезда пустили через Белоруссию.

По словам экс-министра, сейчас через соседнюю страну проходит до 75 составов в неделю. Таким образом Украина теряет огромные деньги.

Если наладить отношения с Москвой и добиться перенаправления китайского транзита через Украину, дополнительный доход составит до 30 млрд долларов в год, считает Червоненко.

Ранее заявлялось, что потери украинской экономики с 2014 года превысили 100 млрд долларов.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 27.05.19

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