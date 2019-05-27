В Крыму повязали банду наркоторговцев: изъято несколько тысяч доз «синтетики»

Правоохранители задержали в Крыму банду наркоторговцев. Преступная группа сбывала «синтетику» через интернет. У злоумышленников изъята крупная партия синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

По информации ведомства, в ходе совместной спецоперации сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РК и представителей Госавтоинспекции на трассе Симферополь – Севастополь в районе села Приятное Свидание был остановлен автомобиль Subaru. В машине находился 25-летний водитель, а также 19-летний пассажир. В ходе осмотра автомобиля сотрудники полиции нашли и изъяли 41 целлофановый сверток с порошкообразным веществом, как позже выяснилось в ходе экспертизы – с наркотиком амфетаминовой группы «мефедроном». И водители, и пассажир были задержаны и позже арестованы.

В дальнейшем правоохранители обыскали гараж, принадлежащий одному из задержанных, и обнаружили 129 таблеток синего цвета, 20 бумажных свертков, три полимерных пакета с порошкообразным веществом, а также большое количество упаковочных материалов и электронные весы. Найденные таблетки оказались наркотиками и были изъяты.

Всего в ходе обысков у злоумышленников изъяли 157 граммов психотропного вещества «амфетамин», 90 граммов мефедрона, 65 граммов наркотического средства «MDMA» и «метамфетамин», а также чуть более 2 граммов так называемых «марок», психостимуляторов в виде пропитанных фрагментов бумаги.

Как выяснили правоохранители, наркоторговцы осуществляли сбыт синтетических наркотиков через Интернет. В ходе расследования были установлены каналы получения запрещенных веществ, а также схема виртуальных платежей через электронные кошельки.

По оценкам специалистов, благодаря спецоперации на улицы и во дворы не попало несколько тысяч разовых доз синтетических наркотиков, отметили в МВД.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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