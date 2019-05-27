Хвастаться нечем: в Крыму снижаются объемы строительства жилья

В Крыму снижаются объемы строительства жилья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по показателю ввода жилья на одного жителя региона РК занял 48 место в рейтинге, составленном РИА Рейтинг по итогам 2018 года. В республике было построено 0,405 метра в пересчете на каждого крымчанина.

Это на 7,1% меньше, чем в 2017 году. При этом на первичном рынке жилья отмечается незначительный рост цен.

Отметим, что в начале текущего года со ссылкой на материалы Единой информационной системы жилищного строительства заявлялось: в 2018 году в РК темпы жилищного строительства выросли почти на 61% к уровню 2017-го. При этом сообщалось, что введено в строй 350 тысяч квадратных метров многоквартирных домов. То есть примерно по 0,175 метра на каждого жителя республики.

Как эти данные соотносятся с цифрами, приводимыми в рейтинге, пока не сообщается.

А вот по данным Крымстата в 2018 году в республике было построено 746 тысяч «квадратов» обще жилой площади (0,37 – 0,38 метра на каждого крымчанина). В 2017 году этот показатель составлял 833,6 тысячи метров. То есть, исходя из официальной статистики, объемы жилищного строительства в Крыму в 2018 году снизились на 11%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.05.19

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