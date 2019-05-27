«Под угрозой утраты…» Главгосэкспертиза рассмотрела проект реконструкции галереи Айвазовского в Крыму

Вопрос реконструкции галереи Айвазовского в Феодосии может сдвинуться в мертвой точки.

«Крымский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел документы, обосновывающие инвестиции на реконструкцию здания Феодосийской картинной галереи имени И.К. Айвазовского. По итогам рассмотрения выдано заключение о том, что материалы рекомендуются для подготовки проектной документации», – сообщили в ведомстве.

Как уже сообщал «Новый День», картинная галерея была открыта в Феодосии Айвазовским 29 июля 1880 года и стала первой публичной галерей на юге страны. После смерти художника в 1900 году перешла в собственность города. В коллекции находится крупнейшее собрание картин и графики мариниста, а также работы других художников – всего более 13 тысяч экспонатов. В высокий сезон ее посещают до 2 тысяч человек в день. Вместе с тем, из-за аварийного состояния, не используется около 50% помещений, а это более полутора тысяч квадратных метров полезной площади. Выставляется не более 10% от общего количества экспонатов. Отсутствуют условия для фондовой работы. Кроме того, архитектурные особенности галереи не позволяют выстроить адекватную логистику: потоки посетителей буквально сталкиваются в зале. «Дом, в котором жил Айвазовский, каменное здание переменной этажности, признан объектом культурного наследия федерального значения. Выставочный зал – одноэтажный, со сценой и верхним световым фонарем. Сам дом – двухэтажный с надстроенным третьим этажом в западной части северного флигеля и дворовой части. В плане здание имеет сложную П-образную форму. Главный фасад разбит тремя ризалитами, по второму этажу проходит балкон с разрывами на двух ризалитах.

Поскольку долгое время в здании не проводились комплексные работы по ремонту, реставрации и приспособлению под современные требования, в настоящее время оно находятся в состоянии значительного морального и технического износа, – отмечается в заключении. – Так, утрачены или находятся под угрозой утраты аутентичные архитектурные, конструктивные и декоративные элементы. В выставочных залах отсутствуют сквозные маршруты осмотра экспозиции для посетителей и возможность доступа для людей с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, инженерные сети, технологическое оборудование и техническое оснащение в здании не справляются с возложенными на них задачами, не работают или вовсе отсутствуют. Из-за этого возникают трудности с обеспечением надлежащего микроклимата в помещениях для содержания музейных экспонатов и для пребывания посетителей.

При проведении комплексных работ по сохранению объекта культурного наследия эти и другие проблемы будут устранены. Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств федерального и регионального бюджетов».

Сумма, в которую оценивается реконструкция, в документе не указывается.

Феодосия, Лиана Макоба

Феодосия. Другие новости 27.05.19

Хвастаться нечем: в Крыму снижаются объемы строительства жилья. / В колонии в Одессе бунтуют заключенные, начался пожар: есть пострадавшие. / Цугцванг Зеленского: в Киеве оценили последствия возможного дефолта. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»