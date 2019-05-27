Киев потребовал от Москвы безотлагательно указать время и место передачи украинских моряков

МИД Украины направил в МИД РФ ноту с издевательским вопросом, где и когда Москва передаст Киеву корабли вместе с моряками, задержанными за нарушение границы в Керченском проливе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского радио объявила заместитель министра иностранных дел «Незалежной» Елена Зеркаль.

«Мы уже подготовили дипломатическую ноту к РФ. Сегодня она пойдет в российский МИД. В ноте мы спрашиваем каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово», – заявила замминистра иностранных дел.

Кроме того, по словам Зеркаль, во вторник она собирается обратиться к министрам иностранных дел западных стран с просьбами дружно надавить на Россию.

Напомним, накануне Мосгорсуд отклонил последние жалобы адвокатов на меру пресечения для украинских моряков, нарушивших российскую государственную границу в районе Керченского пролива 25 ноября прошлого года.

Таким образом, все 24 моряка-нарушителя остаются под стражей до 24 июля.

Как сообщал «Новый День», в субботу трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить всех задержанных за нарушение границы в Керченском проливе украинских моряков вместе с тремя кораблями.

Ранее Москва отказалась принимать участие в заседании.

Позже МИД России заявил, что задействование Конвенции ООН по морскому праву для разрешения инцидента с украинскими кораблями-нарушителями в Керченском проливе – исключено.

В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что позиция Москвы относительно инцидента в Керченском проливе остается неизменной, и судьба находящихся под арестом украинских моряков зависит от хода следствия и решения суда.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.05.19

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