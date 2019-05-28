В Крыму разработали двигатели, аналогов которых в России не производят

В Крыму создали прототипы двигателя вращения, соответствующие лучшим разработкам европейских производителей. Об этом сообщили в КФУ имени Вернадского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коэффициент полезного действия крымского прототипа значительно превышает зарубежные аналоги. Кроме того, разработаны электродвигатель меньших габаритов для робототехники и мотора-колеса для крупногабаритного электротранспорта – последний двигатель уже изготовлен в полноразмерном масштабе.

Технология применима и для производства линейных двигателей, которые в России пока никто не делает.

«По данным Минпромторга, уровень импортозависимости отрасли станкостроения составляет 90%. Наибольший спрос приходится на оборудование с числовыми программами управления. Технология, которую мы разрабатываем, напрямую применима для этого», – отмечает доцент Физико-технического института КФУ Дмитрий Филиппов.

Двигатели уже испытали в качестве автономных источников энергии, востребованных в Крыму. Одну из моделей предполагается использовать в работе энергоэффективных «умных сетей».

Учеными предстоит испытать свои разработки в Москве и пройти сертификацию, после чего можно будет запускать продукцию в производство.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.05.19

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