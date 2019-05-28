Сирия откроет банк в Крыму и запустит морское сообщение с полуостровом

В Крыму откроется совместный российско-сирийский коммерческий банк. Кроме того, между полуостровом и Сирией будет налажено морское сообщение, сообщает Facebook-ресурс (@syriabestnews).

Об этих планах объявил руководитель сирийской «Торгово-промышленной палаты Чехии и Центральной Азии» Джерри Неставал. В своем заявлении на бизнес-конференции в арабской республике он подчеркнул, что отношения предпринимателей из Крыма и Чехии с сирийскими коллегами укрепились и вышли на новый практический уровень.

«В настоящее время ведется работа по созданию на территории российского полуострова банка, который сможет работать с сирийскими бизнесменами, принимать денежные переводы из САР и переводить их в другие финансовые учреждения внутри РФ», – поделился Неставал.

По его словам, готовящаяся к открытию транспортная морская линия между Сирией и Крымом поможет бизнесменам из арабской республики увеличить товарооборот не только с Россией, но и с Чехией. «Линия морского сообщения, соединяющая порты Крыма, Латакии и Тартуса, уже скоро начнет работу для облегчения судоходства между двумя странами и расширения торговли с РФ и другими государствами», – отметил Неставал.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 28.05.19

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