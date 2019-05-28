У жителей России нет денег на Крым и другие путешествия

Почти треть жителей России хотели бы провести отпуск в Крыму, но не могут себе этого позволить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ВЦИОМ 22 – 23 мая провел телефонный опрос жителей России старше 18 лет.

39% респондентов хотели бы провести отпуск за границей, 31% – в Крыму (в прошлом году желающих было 37%), 26% – на Черноморском побережье Кавказа.

Но, как оказалось, у большинства опрошенных нет денег на поездки, поэтому им придется провести отпуск дома (44%) либо на даче (26%). Из тех, кто все-таки может позволить себе путешествие, за границу собирается только каждый 10, на черноморское побережье Кавказа – 9%, в Крым – 6%.

При этом в других исследованиях отмечается, что отдых на морских курортах Краснодарского края обойдется примерно в 1,5 раза дешевле аналогичного путешествия в Крым.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.05.19

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