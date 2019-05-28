Главы МИД Германии и Франции засобирались на Украину

В четверг 30 мая на Украину с рабочим визитом прибудут глава МИД Германии Хайко Маас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил замглавы администрации украинского президента Вадим Пристайко.

«Тридцатого числа у нас будут два министра иностранных дел – Франции и Германии – с рабочим визитом», – объявил Пристайко.

Информацию частично подтвердил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Чрезвычайно важно и символично, что уже на десятый день после инаугурации президента Владимира Зеленского член Федерального правительства, министр иностранных дел Германии Хайко Маас осуществляет визит в Киев. Мы рассматриваем его как знак мощной политической поддержки Украины со стороны нашего стратегического партнёра», – написал в Твиттере Мельник.

Между тем, эксперты рассматривают спешный визит глав внешнеполитических ведомств «двух главных европейских стран», скорее, не как «мощную политическую поддержку», а как попытку погасить чрезвычайную и безоглядную антироссийскую дипломатическую активность Киева, воодушевлённого вердиктом морского трибунала ООН по керченскому инциденту.

По мнению наблюдателей, министры обязательно сделают публичные дежурные заявления, поддерживающие Киев и осуждающие Москву, однако на закрытых переговорах попросят украинское руководство «умерить пыл». Эммануэля Макрона и Ангелу Меркель, как участников «Нормандского формата», сейчас больше беспокоит опасность затягивания мирного урегулирования в Донбассе на неопределённое время.

Напомним, накануне Украина заявила, что будет добиваться для Керченского пролива статуса международного.

Ранее МИД Украины направил в МИД РФ ноту с вопросом, где и когда Москва передаст Киеву корабли вместе с моряками, задержанными за нарушение границы в Керченском проливе.

Кроме того, по словам замминистра иностранных дел «Незалежной» Елены Зеркаль, сегодня она обратилась к министрам иностранных дел западных стран с просьбами дружно надавить на Россию.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.05.19

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