Зеленский разрешил Саакашвили вернуться на Украину

Президент Владимир Зеленский восстановил украинское гражданство экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинский президент подписал специальный указ о возвращении Саакашвили украинского паспорта.

Напомним, около двух лет назад президент Пётр Порошенко за постоянную критику в свой адрес и обвинения в коррупции лишил Саакашвили украинского гражданства. Поводом стали якобы неправильные данные, указанные Саакашвили при оформлении паспорта.

Экс-президент Грузии обещал вернувшись на Украину инициировать многочисленные уголовные дела против Порошенко.

Всё это время Саакашвили проживал в Голландии и через своего адвоката добивался восстановления в гражданстве, обращаясь, в том числе, и к Зеленскому.

Симферополь, Валентин Карамазов

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