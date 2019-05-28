Зеленский разрешил Саакашвили вернуться на Украину

Президент Владимир Зеленский восстановил украинское гражданство экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинский президент подписал специальный указ о возвращении Саакашвили украинского паспорта.
Напомним, около двух лет назад президент Пётр Порошенко за постоянную критику в свой адрес и обвинения в коррупции лишил Саакашвили украинского гражданства. Поводом стали якобы неправильные данные, указанные Саакашвили при оформлении паспорта.
Экс-президент Грузии обещал вернувшись на Украину инициировать многочисленные уголовные дела против Порошенко.
Всё это время Саакашвили проживал в Голландии и через своего адвоката добивался восстановления в гражданстве, обращаясь, в том числе, и к Зеленскому.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 28.05.19
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