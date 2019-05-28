Назначен новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Данилюка секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.
«Назначить Данилюка Александра Александровича секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины», – говорится в тексте.
Напомним, предыдущий секретарь СНБО Украины Александр Турчинов подал с отставку 17 мая.
Экс-министр финансов Незалежной Александр Данилюк во время президентской кампании являлся советником Зеленского.
Киев, Служба информации РИА «Новый День»
Киев. Другие новости 28.05.19
Зеленский разрешил Саакашвили вернуться на Украину. / В Крыму изучат подземные воды ради использования в хозяйстве. / У жителей России нет денег на Крым и другие путешествия. Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»