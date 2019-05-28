Назначен новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Данилюка секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

«Назначить Данилюка Александра Александровича секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины», – говорится в тексте.

Напомним, предыдущий секретарь СНБО Украины Александр Турчинов подал с отставку 17 мая.

Экс-министр финансов Незалежной Александр Данилюк во время президентской кампании являлся советником Зеленского.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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