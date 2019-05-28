Политолог из Западной Украины предложил разделить страну на три государства

Государство Украина существует в нынешних границах исключительно благодаря взаимной ненависти трёх её антагонистичных частей, вынужденных постоянно драться за влияние на всю территорию, чтобы сохранить собственную идентичность.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире интернет-канала NewsFront заявил проживающий в Варшаве западноукраинский политолог Олег Хавич.

Уроженец Черновцов уверен, что как только Украина разделится – во всех освободившихся частях сразу установится национальное спокойствие и прекратятся все гражданские конфликты.

«Я ещё в 90-х годах пришел к уверенности, что государство Украина в границах 91-го года, для того, чтобы люди просто жили нормально, – должно быть разделено, как минимум, на три государства. Малороссия, Новороссия и условная Западная Украина, которую я называю Рутения, по старому австрийскому названию этой территории.

Если эти части разойдутся, желательно мирно, то тогда можно будет говорить о том, как в каждой из этих частей налаживать жизнь, будущее, строить какую-то политику, которая бы всех удовлетворяла.

Пока существует Украина в границах теперь уже не 91-го, а 14-го года, единственное, что её может держать в целостности, – это ненависть частей населения друг к другу.

То есть, это единственное условие существования этого псевдогосударства в нынешних границах. Поэтому пока внешние игроки ставят на территориальную целостность Украины, ненависть будет подпитываться как извне, так и властями, чтобы просто сохранить существование этого государства.

Я не вижу перспектив того, что эта всепожирающая ненависть будет ослаблена. Потому что, как только она будет ослаблена, это государство развалится», – приводит слова Хавича «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.05.19

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