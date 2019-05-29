Экс-глава Генштаба Украины обвиняет в потере Крыма Порошенко и Турчинова

Бывший президент Украины Петр Порошенко и бывший секретарь СНБО Александр Турчинов пытаются снять с себя ответственность за потерю Крыма, пытаясь переложить вину на других. Об этом заявил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана .

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Замана занимал пост главы Генштаба ВСУ с 18 февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. В феврале 2019 года его задержали и объявили о подозрении в совершении государственной измены. В частности, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что реформирование структуры Вооруженных сил Украины во время пребывания Заманы в должности начальника Генштаба фактически предусматривало аннексию Крыма и создание «Новороссии».

Главный военный прокурор Анатолий Матиос утверждал, что Замана в январе-феврале 2014 года проигнорировал данные разведки о планах вооруженного вторжения на Украину, которые, якобы, разрабатывались в РФ. Сам Замана называет дело в отношении него «заказным и политическим».

«Скорее всего, заказчики – президент и секретарь СНБО, с которым у меня личный конфликт, напряженные отношения, и он заинтересован, чтобы бездействие во время аннексии Крыма перевести с себя на других», – цитирует экс-главу Генштаба УНИАН.

«1 марта в Генеральном штабе была разработана и подготовлена операция по переброске личного состава на территорию Крыма для разблокирования воинских частей. Личный состав был загружен в самолеты, которые дошли до морского побережья континентальной Украины, а после этого пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования. И на этом все закончилось», – рассказал на брифинге в Киеве Замана, отметив, что сам официальных документов по этому поводу не видел, но об этом ему рассказывали должностные лица, принимавшие непосредственное участие в операции.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.05.19

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