Зеленского призывают вернуть железнодорожное сообщение с Крымом

Петиция с просьбой вернуть прямые поезда в Крым опубликована на официальном сайте президента Украины.

Автор инициативы заявил, что отсутствие железнодорожного сообщения с полуостровом негативно сказывается на отдыхе. «Мне и родственникам неудобно ездить на маршрутках с пересадками. Это не отдых, а издевательство, – приводит текст петиции РИА «Новости Крым». По мнению автора предложения, «отмена поездов была политическим решением власти воров, прикрывавшейся пещерной русофобией». «Я хочу сам решать, кто мне друг, а кто нет», – подчеркивается в обращении.

Кроме того, на сайте президента Украине появилась петиция с просьбой вернуть прямое авиасообщение между Украиной и Россией. Ее автор заявил, что пассажирские авиаперевозки между двумя странами были экономически выгодными для украинцев.

Напомним, что Украина прервала железнодорожное сообщение с Крымом в декабре 2014 года. Сейчас украинские поезда в сторону Крыма следуют до станции «Новоалексеевка», что в 10 км от границы.

Авиасообщение между РФ и Украиной прекратилось в конце октября 2015 года после того, как Киев запретил полеты российских авиакомпаний. Москва ответила зеркально.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 29.05.19

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