В Крыму пятилетний ребенок разбился, оставшись в автомобиле без родителей

В Крыму пятилетняя девочка погибла, оставшись в автомобиле без родителей.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, трагедия произошла на горе Мурун-Кир в окрестностях села Строгановка (Симферопольский район).
Водитель легковушки и его супруга вышли из автомобиля, оставив в салоне 5-летнюю дочь. Машина покатилась по склону, уклон которого составляет 15 -20 градусов, через насколько сот метров врезался в жилой дом и перевернулся.
Девочку отправили в реанимацию, но от полученных травм она скончалась.
Следственный комитет начала проверку.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 29.05.19
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