В Крыму пятилетний ребенок разбился, оставшись в автомобиле без родителей

В Крыму пятилетняя девочка погибла, оставшись в автомобиле без родителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, трагедия произошла на горе Мурун-Кир в окрестностях села Строгановка (Симферопольский район).

Водитель легковушки и его супруга вышли из автомобиля, оставив в салоне 5-летнюю дочь. Машина покатилась по склону, уклон которого составляет 15 -20 градусов, через насколько сот метров врезался в жилой дом и перевернулся.

Девочку отправили в реанимацию, но от полученных травм она скончалась.

Следственный комитет начала проверку.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.05.19

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