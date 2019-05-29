В Крыму беспрепятственно захватывают государственные земли

В Алуште некий предприниматель беспрепятственно захватил более 3,7 тысяч квадратных метров земли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Приветненском сельском поселении. На участке 36,5 тысяч квадратных метров, имеющем статус «земли сельхозназначения», разместились деревянные дома с номерами для отдыхающих, гаражи, магазин и чайный домик.

«На землях сельхозназначения запрещено размещать объекты капитального строительства, тем не менее, владелец сознательно пошел на нарушение закона и вместо выращивания сельхозкультур, устроил там базу отдыха, – сообщили в пресс-службе Госкомрегистра. – Причем он не просто использует участки не по целевому назначению, но и самовольно захватил более 3 700 квадратных метров земли, находящейся в государственной собственности».

На захваченных землях уже построены дома с номерным фондом, бассейн и сауна. Любопытно, что ни власти Алушты, ни власти Крыма самостроя не заметили, хотя ситуация в Приветном периодически обсуждается и в администрации Алушты, и в Совете министров РК.

Теперь, когда нарушение выявлено, предпринимателя привлекут к ответственности – административной. Кроме того, ему выданы предписания устранить нарушения, но ждать выполнения этих предписаний в разгар курортного сезона вряд ли стоит.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.05.19

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