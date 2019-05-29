Зеленский направил в Раду закон об импичменте президента

Глава украинского государства Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об импичменте президента «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», таким образом, в команде Зеленского пошли навстречу критикам, которые обвиняли президента в том, что он думает лишь о роспуске парламента, но не желает усовершенствовать закон об отставке главы государства.

«Президент Зеленский сегодня передал в Верховную Раду проект закона об особой процедуре – устранении президента с поста, импичменте», – заявил представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук.

Стефанчук сразу напомнил, что в Раде находится и ждёт рассмотрения законопроект о лишении депутатов неприкосновенности, и команда президента требует его скорейшего утверждения.

Напомним, 20 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, объявил о роспуске Верховной Рады и предложил правительству страны уйти в отставку.

«Я распускаю Верховную Раду. Слава Украине!» – такими словами Зеленский закончил свою инаугурационную речь.

Позже парламентская фракция «Народный фронт» подписала представление в Конституционный суд Украины с требованием рассмотреть на соответствие основному закону указ нового президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

Кроме того, экс-президент Пётр Порошенко обвинил Владимира Зеленского в нарушении основного закона страны.

Бывший глава государства заявил, что Зеленский не имел права по конституции распускать парламент.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.05.19

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