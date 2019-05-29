Националист: «Процветание Украины» никак не повлияет на выбор крымчан и дончан

Гипотетическое «экономическое чудо» на Украине не приведёт к массовому желанию жителей Крыма и Донбасса вернуться в состав Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил одиозный украинский националист Дмитрий Корчинский, которому приписывают нацистское выражение «Крым будет украинским или безлюдным».

По словам Корчинского, пресловутый тезис о том, что крымчане «побегут обратно», как только завидят «украинское процветание», – далёк от реальности и даже «опасен».

«Очень опасная мысль, которая постоянно звучит, что мы должны обеспечить у себя лучший уровень жизни, стать более привлекательными для ватников и тогда они все захотят в Украину. Это не так. Мы имеем ситуацию, я это видел – Грузия при реформах Саакашвили, там в пять раз была лучше жизнь, чем в Абхазии, но абхазы не захотели ни в какую Грузию», – приводит слова националиста «ПолитНавигатор».

Вместе с тем, Корчинский уверяет, что отказ крымчан быть с Украиной связан не с желанием сохранить свою идентичность, а якобы с любовью к «советскому концлагерю».

«Мы видим многолетний конфликт в Израиле. Палестинцы, которые в грязи и нищете живут, не хотят ни с каким Израилем мириться, они обстреливают Израиль, хотя израильское государство предлагает им нормальные условия сосуществования. И масса таких случаев есть. «Вате» не нужно наше благосостояние, ей не нужно ее благосостояние, это люди, которые хотят гордиться размерами собственного концлагеря, они – советские люди», – рассуждает русофоб.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.05.19

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